Bewolkte dag in Sliedrecht

Anoesjka is mantelzorg­ma­ke­laar: 'Ik help mantelzor­gers met regelen en ontzorgen'

Nederland telt ongeveer vijf miljoen mantelzorgers. Zij geven vrijwillig langdurige zorg aan een partner, (schoon)ouder, kind of vriend die hulp nodig heeft. Anoesjka Boogaard-de Jonge is mantelzorgmakelaar en neemt taken van mantelzorgers over, zodat zij zich alleen op de zorg hoeven te focussen.