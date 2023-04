Bewoners met dementie zitten in Parkzicht niet meer op gesloten afdeling: ‘Vaste tijden zijn verleden tijd’

Parfumerie-drogiste­rij Die Grenze opent winkel in voormalige Albert Heijn in Dordrecht

Parfumerie-drogisterij Die Grenze opent eind mei een nieuwe winkel in de voormalige Albert Heijn op de Voorstraat in Dordrecht. Daarmee is een van de grootste, leegstaande winkels in de binnenstad na jaren weer verhuurd.