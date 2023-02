‘Bingo!’ 172 wietplantjes aangetroffen in een huis in Sliedrecht

Tweede film Fien & Teun vanaf woensdag te zien in 121 bioscopen

De tweede film rond Fien en Teun, bekend van onder meer Avonturenboerderij Molenwaard, televisie en theater, is vanaf 8 februari te zien in 121 bioscopen in het land. Afgelopen weekeinde ging ‘Fien & Teun gaan kamperen’ in première bij Kinepolis in Dordrecht.

7 februari