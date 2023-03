Burgemeester sluit woning na vondst wietkwekerij, nieuwe bewoners staan op straat: ‘Eigenaar wist dit’

De wietplantage werd enkele weken geleden ontdekt door de politie. Daarna werd -zoals altijd- een procedure gestart om de woning te sluiten. Dit werd ook kenbaar gemaakt aan de eigenaar van de woning. Die maakte bezwaar tegen de plannen, er volgde ook een gesprek. Maar de burgemeester hield voet bij stuk: de woning zou gesloten worden. ,,Desalniettemin heeft de eigenaar er na dit gesprek voor gekozen om in deze periode (met kennis van de op handen zijnde sluiting) nieuwe bewoners op dit adres in te schrijven”, zegt de burgemeester in een schrijven naar de gemeenteraad.

Eigenaar nam zelf het risico, aldus De Vries

De Vries benadrukt dat de tijdelijke woningsluiting niet bedoeld is om de eigenaar of bewoners van het pand te straffen. ,,De maatregel is gericht op het pand en op het tegengaan van overlast in de buurt door de toeloop van publiek uit het criminele milieu”, legt De Vries uit. ,,Met de sluiting wil ik herhaling van de handel in drugs in of vanuit het pand voorkomen, de bekendheid van het pand als drugspand in het criminele circuit wegnemen en het signaal afgeven dat de overheid optreedt tegen drugscriminaliteit. Naast deze bestuurlijke interventie vindt ook nog een strafrechtelijk traject plaats richting de verdachte(n).”