De Groot kijkt na EK-succes al verder, maar olympische deelname in Parijs is nog ver (weg)

Turkse investeer­der heeft grote plannen met FC Dordrecht: ‘Mikken op een plek in het linkerrij­tje’

De start van de nieuwe competitie in de Keuken Kampioen Divisie vanavond luidt voor FC Dordrecht het derde seizoen in met het Turkse Sporttz als investeerder. Baris Hocaoglu, het gezicht van de investeringsmaatschappij, spreekt zich vlak voor de ouverture thuis tegen NAC Breda uit over de eerste twee jaar, de samenwerking met Feyenoord en de ambities.