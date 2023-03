Dronken bestuurder van gehandicaptenbusje schept twee cliënten en botst tegen woning: ‘Enorme klap’

Hangbuik­zwijn­tjes gedumpt op parkeer­plaats in Dordrecht

Een onbekende heeft onlangs twee hangbuikzwijntjes gedumpt op Biesbosch-parkeerplaats 3 aan de Van Elzelingenweg in Dordrecht. De diertjes zijn met hulp van een vrouw van een boerderij in de buurt en een dierenarts gevangen en door Dierenambulance Louterbloemen in een vee-trailer gezet.