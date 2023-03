Extra subsidie voor activiteiten 4 en 5 mei in Sliedrecht: ‘Wij hechten zeer veel waarde aan tradities’

Behoefte aan meer begraaf­plek­ken in Molenlan­den, anders dreigt er een tekort

In Molenlanden dreigt een tekort te ontstaan aan begraafplekken. Met name in Giessenburg, Hoornaar en Noordeloos voorziet de gemeente capaciteitsproblemen. Enige haast is geboden bij het oplossen van knelpunten, omdat de voorbereidingstijd lang is, stelt Molenlanden in een brief aan de gemeenteraad.