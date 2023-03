IHB mag dochterbedrijf voor 300 miljoen euro verkopen (en kan dat geld heel hard gebruiken)

Toestand van gereani­meer­de vrouw (42) in park bij Rozenhof nog kritiek, onderzoek naar gebeurte­nis­sen

Een 42-jarige vrouw die agenten dinsdagochtend na een melding in het parkje aan de Rozenhof in Dordrecht vonden, ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat meldt de politie die een onderzoek is begonnen.