In Sliedrecht vanochtend

COLUMN Daar moet toch een balans in te vinden zijn?

Nu was ik zelf nooit echt tégen die Kerstmarkt, maar het hoefde van mij nou ook weer niet per se ‘de grootste’ te zijn. En zo ben ik dus ook niet echt tégen die Dordtse Decemberdagen, maar die waren dan eigenlijk weer veel te mager van opzet. Daar moet toch een balans in te vinden zijn?