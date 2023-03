Jaarlijks bijna half miljoen voor Sliedrechtse ondernemers voor beveiliging, promotie of activiteiten

Elke Sliedrechtse onderneming of organisatie kan een plan indienen voor de verbetering van het gezamenlijke ondernemersklimaat. De gemeente heeft hierin geen stem; de ondernemers bepalen zelf waar de 486.000 euro in wordt geïnvesteerd. De gemeente blijft doen wat het al doet, de investeringen van de ondernemers komen daar bovenop. ,,Het doel is om steeds meer ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen te gaan betrekken’’, laat Adrie Stuij, voorzitter van het oprichtingsbestuur van het fonds, weten.

Geldt ook voor scholen en sportverenigingen

Het gaat niet alleen om bedrijven en winkels. ,,Ook zorginstellingen, culturele instellingen, scholen en sportverenigingen met eigen vastgoed zijn onderdeel’’, licht wethouder Roelant Bijderwieden toe. Het uitgangspunt is dat de investeringen goed zijn voor Sliedrecht. Stuij: ,,Binnen het fonds beslissen we als ondernemers dus zelf over de besteding van de middelen, waardoor we goed kunnen letten op een verstandige en doelmatige inzet, zodat we optimaal resultaat behalen voor de Sliedrechtse ondernemers.’’