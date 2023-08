Jongen lijkt in Sliedrecht rond te lopen met vuurwapen, maar is balletjespistool: ‘Denk na’

Klachtenre­gen over container­wo­nin­gen op Leerpark: ‘Te klein, te heet, te hoge huur en overlast neemt toe’

Het regent klachten over de nieuwe containerwoningen op het Leerpark in Dordrecht. Ze zijn te klein en te heet, de huur is veel te hoog, er is overlast en veel potentiële huurders haken af als ze zien dat ze voor zo’n kamertje bijna 700 euro moeten betalen.