Kans op helder weer in Sliedrecht vanochtend

Baby’s vangen zeepbellen en ontdekken dieren in Onderwijs­mu­se­um tijdens allereer­ste babytour

Zeepbellen vangen, kiekeboe en verstoppertje spelen met de dieren. Baby’s deden woensdag voor het eerst een speciale tour in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. En dat was vermakelijk om te zien, maar overduidelijk ook om te doen. Het was de eerste, maar zeker niet de laatste keer.