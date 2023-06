Overwegend bewolkt weer in Sliedrecht vanochtend

DE ONTMOETING Joke en hondje Jack zorgen voor andere mensen: ‘We zijn bij een demente vrouw gebleven tot het einde’

In De Ontmoeting reist verslaggever Gijs Kool door het Rivierenland en schrijft verwonderd over de mensen, dieren en dingen die hij daar tegenkomt. Vandaag is hij in Wijngaarden en ontmoet daar Joke en haar hond Jack.