Aantal dodelijke verkeers­slacht­of­fers op provincia­le wegen in Zuid-Hol­land hoger dan ‘t in jaren is geweest

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen in Zuid-Holland was in 2022 hoger dan het in jaren is geweest. Liefst negentien doden vielen er te betreuren, twee keer zoveel als het jaarlijkse gemiddelde over de afgelopen tien jaar. Dat blijkt uit cijfers van de provincie. De ongelukken met fatale afloop deden zich onder meer voor in Wijngaarden en Ottoland.