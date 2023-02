Sliedrecht én Geert Wilders lopen uit voor vergadering over komst asielzoekerscentrum

PVV-lei­der Geert Wilders naar Sliedrecht voor vergade­ring over komst asielzoe­kers­cen­trum

PVV-leider Geert Wilders is donderdagavond aanwezig bij een gemeenteraadsvergadering in Sliedrecht over de komst van een asielzoekerscentrum. Dat meldt Wilders op Twitter. De PVV-leider wil op die manier ‘bewoners steunen in hun verzet tegen een azc in hun dorp’.