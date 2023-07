Stralend zonnig weer in Sliedrecht vandaag

VV Sliedrecht is sceptisch over schets nieuwe locatie: ‘Dit is plan nummer...19? Komt vast nog nummer 20’

De schetsen voor de woningen én sportverenigingen voor het nog te realiseren Sliedrecht-Noord liggen klaar, maar voetbalvereniging Sliedrecht is sceptisch. Hun verhuizing zal naar verwachting in 2028 plaatsvinden, maar ondertussen verpaupert het oude gebouw al jaren. ,,Er zal vast een natuur- of kikkerfanaat protest aantekenen waardoor het nóg langer duurt.’’