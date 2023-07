Stralend zonnig weer in Sliedrecht vandaag

Chemours loost zonder vergunning gevaarlij­ke stof in rioolwater, provincie wil dwangsom opleggen

Chemieconcern Chemours in Dordrecht raakt steeds verder in opspraak. In een monster van het afvalwater dat Milieudienst DCMR op 15 mei afnam, blijkt volgens de provincie een gevaarlijke stof te hebben gezeten die het chemieconcern volgens de vergunning niet mag lozen in het riool. De provincie wil Chemours bij elke overtreding een dwangsom opleggen van 125.000 euro.