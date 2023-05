Vier dode meeuwen gevonden in Sliedrecht: ‘We houden het gebied goed in de gaten’

Pop-up boekenwin­kel verdwijnt uit Dordtse binnenstad na plotse overlijden eigenaar Harry

De Pop-Up Bookshop zit al sinds 2005 in de Dordtse binnenstad, maar binnenkort is-ie weg. Eigenaar Harry Faber van der Meulen is op 80-jarige leeftijd overleden en sindsdien neemt zijn vrouw Annemarie de honneurs waar. ,,Maar ik stop er ook mee. Het was écht zijn ding, zijn passie.’’