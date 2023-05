‘Zak maar lekker door’ met Def Rhymz, John de Bever & dj’s bij groot openluchtfestival in Sliedrecht: ‘Zin in!’

In dit restaurant geen entrecote op je bord, maar een entreknol: ‘Je mist het vlees écht niet’

Gezond eten is leuk, lekker en vlees heb je daar écht niet bij nodig. Dat is de gedachte achter het nieuwe vegetarische restaurant Graan & Zo in Oud-Alblas. ,,We hebben hier zelfs geen frituurpan.’’