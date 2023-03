Zoveel huiseigenaren in Sliedrecht-Oost stappen dankzij rijkssubsidie over naar warmtenet

BBB komt ook in water­schaps­be­stuur Hollandse Delta hoog binnen: vanuit het niets op vier zetels

Ook bij de woensdag gehouden waterschapsverkiezingen komt de BoerBurgerBeweging (BBB) hoog binnen in de regio. Ze mogen zich, in tegenstelling tot veel andere waterschappen, in waterschap Hollandse Delta nog niet de grootste noemen.