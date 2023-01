300 bestuurders op de bon bij snelheidscontroles in Maldegem

Knokke/Brussel Veroordeel­de oplichter legt valse loonfiches voor om studio in Knokke te kunnen huren

Een 28-jarige Brusselaar riskeert in de Brugse rechtbank 9 maanden cel voor schriftvervalsing. C.H. legde valse loonfiches voor om een studio in Knokke te kunnen huren. In het verleden werd hij al veroordeeld voor oplichting.

