Aardenburgse boompjes herplanten is monnikenwerk: ‘Ze drogen snel uit’

Vrijwilligers waren zaterdag al vroeg in park De Elderschans in Aardenburg om zoveel mogelijk bomen uit de graven, te verzamelen en te bundelen. Onder toezicht van regiocoördinatrice Anouk Guilliet van Meer Bomen Zeeland, en wethouder Cees Liefting van de gemeente Sluis. ,,Ze worden op de bomenhup van de Tuinen van Groede ingekuild en dan begin of eind maart uitgedeeld”, aldus Anouk. ,,Iedereen die zaailingen wil meenemen, mag zich opgeven in Groede of via zeeland@meer-bomen.nu. Wij zorgen voor een gevarieerde bundel met vijf tot tien soorten.”