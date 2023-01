Al voor de 1.000ste keer de ‘Gazedde van Oigem’, met nieuws uit Adegem: “We worden gelezen in 152 landen”

Maldegem Na veroorde­ling wegens poging doodslag op partner, slaat vrouw (39) huisgenoot met glazen beker in gezicht

Twee jaar cel met uitstel. Dat is de straf die een 39-jarige vrouw vrijdag opgelegd kreeg nadat ze haar huisgenoot in het gezicht sloeg met een glazen beker. Het slachtoffer had haar in huis genomen omdat het met de vrouw niet zo goed ging. De zoon van de man wilde echter dat de vrouw vertrok, omdat ze kampte met een drugs- en alcoholproblematiek. Hierop ging ze volledig door het lint.

20 januari