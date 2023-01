Angèle Sturm-de Milliano is 103 jaar, maar ‘doet het zelf wel’

‘Geen overwin­ning én geen gestolen punt’

De officiële speeltijd was verstreken en een puntendeling leek in Oostburg een kwestie van tijd, toen Tolunay Sahin in het strafschopgebied plots in kansrijke positie mocht aanleggen. De topscorer van RIA W. haalde uit, maar zijn inzet stuitte op de voet van Oostburgs centrale verdediger Marco Moerland, die van de zijkant kwam aanstormen en met een geweldig blok een treffer voorkwam. Het bleef daardoor 1-1.

22 januari