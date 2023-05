Anke de Feijter wil mensen laten meegenieten van de rust en ruimte

Anke de Feijter (45) werkte als kinderverpleegkundige in de ziekenhuizen in Oostburg en Terneuzen, maar ze stopte daarmee om voor de kinderen te kunnen zorgen. ,,Maar de zorg bleef trekken. Ik heb wel een poosje nog in de ouderenzorg gewerkt en later ben ik mantelzorger geweest voor iemand in de familie.”

Privé

Toen de jongste twaalf werd, besloot ze het vak weer op te pakken. ,,Een ding wist ik wel. Ik wil niet naar de zorginstelling toe, maar thuis zorg bieden. We wonen nu achttien jaar op een boerderij. We zijn geen boeren maar we hebben wel de ruimte. Voor we de knoop doorhakten, hebben we het er wel met elkaar en de kinderen over gehad. We houden het gescheiden, hier is de zorgboerderij en daar - ze wijst naar het woonhuis - daar is het privé. Ik heb een keer bij een zorgboerderij gekeken en toen dacht ik eigenlijk direct dat ik zoiets ook zou willen. Het is hier ook te mooi om het niet met anderen te delen. We willen mensen laten meegenieten van de rust en ruimte.”