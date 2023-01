Annie Matthys exposeert in Sint-Annakasteel

Kunstenares Annie Matthys genoot een opleiding in Academie Eeklo en in de Europese kunstacademie Trier in Duitsland. Haar kunstwerken bieden hoop, verwondering en onweerstaanbare aanrakingskracht. De liefde voor de kunst omarmt ze met haar liefde voor het scheppen, ongelimiteerd in tijd en ruimte. Annie Matthys stelt tentoon in binnen- en buitenland.