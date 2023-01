Autobestuurder en fietser gaan met elkaar op de vuist na bijna-aanrijding: "Hij maakte een opmerking over mijn vermoorde moeder”

M.V. was op 19 juni vorig jaar aan het fietsen, toen het op het kruispunt van de Blankenbergse Steenweg en Sint-Pieterskaai bijna tot een aanrijding kwam met de wagen van Y.B. De vijftiger deed naar eigen zeggen teken dat de Bruggeling moest doorrijden, maar die reageerde als door een wesp gestoken. Hij achtervolgde Y.B. met z’n fiets tot op de parking van de Veemarkt, waar de man inkopen wilde gaan doen. Volgens het parket haalde M.V. op een bepaald moment een springmes boven, waarvan het lemmet gesloten was. Hij stapte op Y.B. af, waarop het tot wederzijdse slagen en verwondingen zou zijn gekomen.

Moeder vermoord

Beide mannen moesten zich woensdagmorgen voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Voor M.V. vorderde de procureur 4 maanden cel met uitstel. Y.B. riskeert 3 maanden met uitstel. Hij werd in het verleden al veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. De advocaat van M.V. vroeg de opschorting van straf. “De tegenpartij vroeg mijn cliënt of zijn moeder hem zo had opgevoed”, pleitte meester Pieterjan Dens. “Dat kwam hard aan, omdat zijn moeder vermoord werd door haar broer. Hij is normaal geen agressief persoon.” Het springmes zou M.V. naar eigen zeggen hebben bijgehad “voor zijn eigen veiligheid”.

Y.B. vroeg over de ganse lijn de vrijspraak. Hij handelde volgens z’n advocaat uit wettige zelfverdediging. “Die andere man spuwde in z’n gezicht in volle coronaperiode", pleitte hij. “Hij stampte tegen het voertuig van mijn cliënt en stapte vervolgens op hem af met een mes in z'n hand. Daarop heeft mijn cliënt hem met de vlakke hand in z’n gezicht geslagen.” Vonnis op 8 maart.