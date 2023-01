AZ Zeno, met campus in Maldegem, krijgt goed rapport: “Kwaliteitslabel en 99,6 op 100”

Het is een internationaal label dat wordt toegekend aan ziekenhuizen die kunnen aantonen dat ze veilige zorg bieden. Tijdens de inspectie werd een goede score van 99,6 procent gehaald. “Wat een cijfer!”, zegt Patrice Buyck, algemeen directeur van AZ Zeno. “We zijn bijzonder trots op dit resultaat. Veilige zorg is een basisvereiste. Mensen kunnen erop vertrouwen dat ze bij ons in goede handen zijn. Van daaruit bouwen we verder aan kwaliteit. Het label is de verdienste van alle collega’s en artsen. Daarom hebben we het overhandigd op onze nieuwjaarsparty in het Casino van Knokke, in aanwezigheid van meer dan 600 collega’s. Het was een fantastisch moment.”