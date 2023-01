AZ Zeno ontvangt internationaal kwaliteitslabel Qualicor

Knokke-Heist/BlankenbergeAZ Zeno behaalt voor de tweede keer het kwaliteitslabel van Qualicor Europe. Het is een internationaal label dat wordt toegekend aan ziekenhuizen die kunnen aantonen dat ze veilige zorg bieden. Het is de tweede keer dat AZ Zeno dit label behaalt. Een eerste keer was in 2018, toen nog onder de naam NIAZ.

Op 8, 9 en 10 november 2022 kreeg AZ Zeno op alle campussen bezoek van de Qualicor-auditoren. In een drie dagen durende inspectie werden alle basisvereisten voor kwaliteit en veiligheid - meer dan 700 normcriteria (waaronder patiëntidentificatie, handhygiëne, continuïteit van informatieoverdracht,… ) - getoetst.

“De audit is zeer inclusief, teamleden uit elke beroepstak binnen het ziekenhuis kwamen aan bod. Van artsen tot verpleegkundigen, de schoonmaakdienst, logistiek, vrijwilligers en zelfs patiënten. Qualicor neemt ieders input mee in het rapport. Zo kunnen we ook met een gerust hart stellen dat we het goed doen met onze héle organisatie. Kwaliteit is geen bijkomend thema, het zit in ons DNA. En elke dag is een kans om daar verder in te groeien” zegt Mike Bardyn, kwaliteitscoördinator in AZ Zeno

Ondertussen kreeg AZ Zeno de resultaten van de inspectie. Met een score van 99,6% werd het Qualicor kwaliteitslabel behaald. Het label is een internationale kwaliteitsgarantie die aantoont dat de zorg in AZ Zeno ziekenhuis veilig is èn een bekroning op het werk en de inzet van alle artsen en verpleegkundigen.

“Wat een cijfer! We zijn bijzonder trots op dit resultaat. Veilige zorg is een basisvereiste. Mensen kunnen erop vertrouwen dat ze bij ons in goede handen zijn. Van daaruit bouwen we verder aan kwaliteit. Het label is de verdienste van alle collega’s en artsen. Daarom hebben we het overhandigd op onze nieuwjaarsparty in het Casino van Knokke, in aanwezigheid van meer dan 600 collega’s. Het was een fantastische moment” aldus Patrice Buyck, algemeen directeur AZ Zeno.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.