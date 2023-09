Bietenrooier belandt in de sloot bij Oostburg

Verwaar­loos­de woning in IJzendijke vol ratten: buurtbewo­ners Slijp­straat zijn het helemaal zat

In een woning aan de Slijpstraat in IJzendijke is het een komen en gaan. Niet van mensen, maar van ratten. Het zwaar verwaarloosde huis is een waar walhalla voor de beesten. Ondertussen durven buurtbewoners hun achterdeur niet meer open te laten staan. ,,Ik zie ze soms gewoon zitten in mijn tuin”, aldus een buurtbewoonster.