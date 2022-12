Bij De Platenbar in Groede heb je keuze uit 17.000 platen: ‘Ik verkoop alles, behalve Duitsche schlagers’

Last van keuzestress? Dan kun je De Platenbar in Groede straks beter voorbijlopen. ,,Ik heb 17.000 elpees te koop. Duizend nieuwe, de rest is tweedehands", vertelt Henk Smit (57) in zijn platenzaak in wording. Wie niet beter weet, denkt in een eeuwenoud pand te zijn. Aan de gevel hangt zo'n oud tapvergunningsbordje en de rode postbus is van de PTT.