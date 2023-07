,,Er zijn hier vandaag geen strips”, wist Paul van Damme. ,,Daar houden Nederlanders niet zo van. Vandaag heb ik maar achttien dozen mee. Thuis staan er nog ruim duizend. Ze zijn allemaal gesorteerd op genre.” Marktmeester is vrijwilliger Coen Pollet: ,,Naast boeken is er nog een doorlopende kunstexpositie in de kerk. Extra is vandaag de koffietent voor de kerk. Daar vinden bezoekers drie verhalenvertellers. Gelukkig is er redelijk belangstelling. Voor de middag was het rustig. Toen hoorden we in de tent alleen de regen gestaag druppelen.”