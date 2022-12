Brugge bant de paaltjes aan fietspaden: “We halen er honderden weg, want ze veroorzaken ongevallen”

Hoeveel het er exact zijn, is niet bekend. Maar het zijn er uiteraard vele honderden. “Momenteel zijn we op drie plaatsen in totaal al veertig paaltjes aan het weghalen”, zegt mobiliteitsambtenaar Bart Slabbinck. “Dat is het geval in de Smedenstraat aan het kruispunt met de Guido Gezellelaan en Hendrik Consciencestraat, de Hauwerstraat, de Speelmansrei, in Christus-Koning aan de Maria Van Bourgondiëlaan en in de Sint-Pietersmolenwijk. Dit is verre van een eindpunt. Het is de bedoeling om er nog veel meer af te breken.”