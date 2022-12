Brugge haalt in 2022 voor 2,5 miljoen euro aan Europees geld binnen: “De Kerkebeek in Sint-Michiels openleggen, dat gebeurt met de hulp van Europa”

Het geld ging en gaat onder meer naar het Re-Value project in het Kaaidistrict. Daar worden klimaatrobuuste maatregelen genomen om dat stadsdeel aantrekkelijker te maken. Met het CitytrAQ project versterkt Brugge dan weer de Smart City ambities. “We verzamelen kwalitatieve luchtkwaliteitsdata en koppelen die aan mobiliteitsstromen om zo nog beter de juiste acties en beleidsbeslissingen te kunnen nemen en in te zetten op een duurzame stad”, aldus burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Een derde project bij de European City Facility zal dan weer helpen een investeringsconcept te ontwikkelen voor het warmtenet in Christus-Koning.

“In Sint-Michiels wordt in kader van het Nature Smart Cities project de Kerkebeek opengelegd, zodat biodiversiteit en recreatie weer kan opleven”, zegt De fauw. “Maar we begeleiden ook kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt dankzij Europa. Dankzij Foodwave betrokken we 35 Brugse jongeren in het internationale JCI congres ‘Food for Generations’ en brachten we de toekomstige chocolatiers van Ter Groene Poorte in contact met toekomstige cacaoproducenten uit Ebolowa in Kameroen.”