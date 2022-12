Brugge zoekt café-uitbaters die volgende zomer optreden willen organiseren

Klinkende Kroegen vindt plaats op woensdagavonden in de Brugse binnenstad op 5, 12, 19 en 26 juli en 2, 9, 16, 23 en 30 augustus 2023. Per avond is er plaats voor drie cafés om deel te nemen. WIJklanken is er op dinsdagavonden in de deelgemeenten, op 4, 11, 18 en 25 juli en 1, 8, 15, 22 en 29 augustus 2023. Per avond is er plaats voor twee cafés om deel te nemen.