Camera’s op kruispunt Boelare en N9 komen er toch niet

Knokke-Heist MIJN DORP. Chef-kok Ignace De Savoye (60) over leven en werken in Knok­ke-Heist: “Opgegroeid in Brussel, maar als kind verloor ik hier al mijn hart”

Uren kan hij praten over Knokke-Heist. Hij heeft er dan ook al ruim 30 jaar een fel gesmaakt restaurant én bracht er een groot deel van zijn jeugd door. Ook al groeide hij oorspronkelijk op in Brussel, zijn hart en ziel liggen al decennialang aan zee. “Het leven is hier mooi én er is een mooi cliënteel: ja, we mogen blij zijn om in Knokke-Heist te wonen en werken", zegt Ignace De Savoye (60), die ons meeneemt in zijn mooiste herinneringen en naar zijn mooiste plekjes.

8 januari