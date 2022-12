Circus Pipo slaat drie weken tent op in Oostveldstraat

Eens een Zeeuw ‘Ik ben hier geaard. Mijn hart ligt nu bij deze gemeente'

In de burgemeesterskamer in het gemeentehuis van Oirschot staat een Zeeuws vlaggetje. Judith Keijzers - Verschelling (44) werd geboren in Terneuzen. Ze woont de helft van haar leven al in Brabant. ,,Ik voel verbondenheid met alle twee de provincies.”

