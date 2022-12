Code groen voor gladheid in heel het land na spekgladde avond met één dode en wel 100 ongevallen

De plotse aanvriezende regen heeft gisteravond voor minstens 100 auto-ongevallen en ook bij voetgangers nog heel wat valpartijen gezorgd. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen was het levensgevaarlijk rijden. Bij een glijpartij op de E40 in het Oost-Vlaamse Aalter kwam een vrouw van 54 jaar om het leven. Volgens het KMI kan de gladheid enkel in de provincie Luik nog tot in de vroege ochtend aanhouden. In de rest van het land geldt code groen sinds vannacht.

KIJK. Meer dan 100 ongevallen in Vlaanderen door gladde wegen

Enkel in de provincie Luik gold vanmorgen nog tot 5 uur code geel. “Geleidelijk loopt de luchttemperatuur en de temperatuur van het wegdek op, waardoor de gladheid vanuit het westen verdwijnt”, schrijft het KMI op Twitter.

Nadat het KMI gisterenavond voor West-Vlaanderen al ‘code oranje’ had afgekondigd, begon het daar rond 17 uur ook flink te regenen, waardoor de lokale wegen er in een mum van tijd spiegelglad werden.

Zo ging er tussen Nieuwpoort en Veurne een voertuig over de kop tijdens het slippen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de persoon reeds uit het voertuig, maar het wegdek lag bezaaid met heel wat brokstukken. Het ongeval veroorzaakt meteen flink wat hinder langs de E40. Ook elders, op de A19 tussen Kortrijk en Ieper en op de E403 tussen Brugge en Kortrijk, lag de weg er heel gevaarlijk bij. In Menen zijn twee auto’s over de kop gegaan, verderop in Beselare is een auto in de gracht gegleden.

Volledig scherm Op de E403 kwam al een wagen in de gracht terecht. © Jan Van Maele

Al snel besliste De Lijn om het bus- en tramverkeer in West-Vlaanderen helemaal stil te leggen. Wat nadien ook de juiste zet bleek: in een mum van tijd gebeurden in West-Vlaanderen tientallen ongevallen, waarbij wagens slipten of van de weg raakten. Alleen al in Oostende registreerde de politie op drie uur tijd liefst 15 ongevallen, het merendeel gelukkig met blikschade en al dan niet lichtgewonden. Ook op de E40 richting Calais gebeurde een ongeluk, waarbij een vrachtwagen in schaar raakte en een wagen die vervolgens niet meer kon ontwijken. In Moorslede raakte zelfs een strooiwagen van de weg af. Dat meldde burgemeester Ward Vergote (Visie) op zijn Facebookpagina. “Er werd een vervangwagen ingeschakeld”, aldus de burgemeester. “Het strooien liep daardoor uiteraard vertraging op.”

Quote We zien op onze camera’s slippartij­en, er gebeuren kleine botsingen en auto’s belanden in de gracht. Peter Bruyninckx, Vlaams verkeerscentrum

Dode in Aalter

De zwaarste balans werd opgetekend op de E40 tussen Aalter en Beernem. Daar viel bij een botsing tussen twee wagens omstreeks 18.25 uur één dode. Het slachtoffer was de chauffeur, een vrouw van 54. De andere inzittenden van de wagen werden gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Bij een ander ongeval op de E17 in het Oost-Vlaamse Waasmunster raakten dan weer minstens twaalf voertuigen betrokken bij een kettingbotsing. Eerst ging het slechts om een ‘kleinere’ botsing. Maar toen een MUG, die nota bene naar de plaats van aanrijding aan het snellen was, aangetikt werd door een andere wagen, veranderde alles meteen in een kettingbotsing. Uiteindelijk vielen bij dit alles vier gewonden.

Interventieplan geactiveerd

Omdat er blijkbaar niet voldoende ziekenwagens beschikbaar waren, werd ook snel beslist om in West-Vlaanderen het medisch interventieplan te activeren en op grote schaal ziekenwagens van het Rode Kruis in te zetten. “Als je vanavond niet op de baan moet, blijf dan binnen”, deed Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum zelfs een oproep.

Want na West-Vlaanderen werden naarmate de avond vorderde, ook de wegen in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant veranderd in schaatsbanen. De zwaarste reeks ongevallen in Oost-Vlaanderen gebeurde op de R4 ter hoogte van het Oost-Vlaamse Melle. “Een tiental voertuigen raakte betrokken in verschillende ongevallen, vermoedelijk allemaal het gevolg van gladheid”, aldus de federale politie. “Het is nog niet duidelijk of er ernstige verwondingen zijn, maar de hinder is er aanzienlijk. De takeling van de voertuigen is nog aan de gang.” Ook in onder meer Lokeren, Gent en Aalst werden ongevallen gemeld. Later was ook het Vlaams-Brabantse Sterrebeek aan de beurt, waarbij wagens door de gladheid niet meer of achteruit konden. Zelfs de hulpdiensten geraakten niet meteen tot aan de gestrande wagens.

Quote Er is ‘s middags overal preventief gestrooid en op sommige plaatsen ook nog tijdens of na de regen, maar het is zo dat regen het strooizout doet wegstromen Katrien Kiekens, Wegen & Verkeer

Te laat gestrooid?

Volgens onbevestigde berichten zou de verkeerspolitie gisteravond met een beschuldigende vinger naar de strooidiensten van Wegen & Verkeer hebben gewezen. Die zouden niet - of veel te laat - zijn uitgerukt. Daarbij zou de politie zelfs bijna manu militari strooiwagens hebben opgevorderd.

“De strooidiensten zijn absoluut niet verrast door de gladheid van gisteravond", zegt Katrien Kiekens van Wegen & Verkeer deze ochtend. “Er is ‘s middags overal preventief gestrooid en op sommige plaatsen ook nog tijdens of na de regen, maar het is zo dat regen het strooizout doet wegstromen.” Volgens Kiekens was er vanwege het natte weer dan ook niet veel te doen aan de situatie van gisteravond. “Daarom heeft Wegen & Verkeer ‘s middags ook al een waarschuwing uitgestuurd.”

Volledig scherm De kaart van het Verkeerscentrum kleurde zondagavond helemaal geel tot rood. Een vlotte doorgang was nergens nog mogelijk. © RV

Ochtendspits

Tijdens de ochtendspits zou er in Vlaanderen geen gevaar op gladheid meer zijn. Dat laat het Vlaams Verkeerscentrum nog weten. Er wordt de hele ochtend nog wel regen verwacht (tot 9 uur ongeveer) waardoor er hier en daar ongelukken gebeuren of het verkeer stilstaat. Onder meer op de E40 in Brugge gebeurde vanmorgen een accident en was de linkerrijstrook versperd.

