Containerkraan in Zeebrugse haven vat vuur

Het vuur brak even na 13 uur uit op een straddle carrier op de CSP terminal in de Zeebrugse haven. De brand ontstond op hoogte en was daardoor niet zo makkelijk te blussen. Ondertussen is dat wel het geval. Er vielen uiteindelijk geen gewonden.

“Er was ook nog een kleine lekkage van olie, onder andere in dokwater”, zegt Lennart Verstappen, woordvoerder van de Port of Antwerp-Bruges. “Maar dat is zonder impact. De opruiming is nu bezig en de situatie is onder controle.”