Dempen ‘Pinoput’ Oostburg stuit op onbegrip; ‘Moeten de kinderen soms ziektes oplopen?’

De kermis­koers van Axel is terug én vormt de start van een nieuw klassement: ‘Iedereen was direct enthousi­ast’

Het was voor de Axelaars vorig jaar een onaangename verrassing. De traditionele kermiskoers had de coronacrisis niet overleefd en was van de TMZ-kalender verdwenen. Dat was echter het sein voor het organisatiecomité van de SPIE Internationale Junioren Driedaagse om de wedstrijd nieuw leven in te blazen. ,,We konden gelijk vanuit alle hoeken op de nodige steun rekenen”, zegt Jan van de Broeke namens de organisatie. Als kers op de taart vormt de wedstrijd dinsdagavond de start van een gloednieuw vier kernen-klassement.