Dertiger riskeert 3 maanden cel voor schunnige graffitiboodschappen in station en op polyvalente zaal

De nieuwe polyvalente zaal Ravelingen in Heist was nog maar enkele maanden geopend, toen op 18 januari vorig jaar graffiti werd aangebracht op een gevel van het gebouw. “Aan de straatkant”, vertelde de advocate van de NV Stadsbader, die eigenaar van het pand is. “Voor potentiële huurders was dat bijzonder nefast.” Op camerabeelden was een koppel met hond te zien. B.V. (34) werd vrij snel herkend door de politie. Ook de vrouw werd geïdentificeerd. Zij wees meteen met een beschuldigende vinger in de richting van haar vriend.