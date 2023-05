Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in de gemeente Sluis

Het zit bij Cadzand vooral tussen de oortjes: ‘We hebben soms nog te veel ontzag voor een tegenstan­der’

Zijn assistent en mentor Rudi Cornelis was er - verdeeld over twee perioden - maar liefst twaalf jaar trainer, zijn recentste voorgangers minstens drie jaar. Vierdeklasser Cadzand is geen trainerskerkhof en dat is voor een beginnend oefenmeester een geruststelling.