Domino’s Pizza gaat weer open na lange sluiting

Eeklo Duidelijk­heid over zwembad Eeklo: “Zeker dicht tot september, misschien tot december”

De herstellingswerken aan het zwembad van Eeklo kunnen op 1 maart starten. In het beste scenario kan het Verbauwenbad dan in september weer open. Maar dan mag er letterlijk niets verkeerd lopen. Eind december is de uiterste einddatum die de aannemer meekrijgt. “Laat ons hopen op het beste scenario”, klinkt het overal. Dit is de stand van zaken.

30 januari