Donker, vroeg en koud: dat is het allemaal waard, als duizenden ganzen over komen vliegen

Terwijl veel West-Zeeuws-Vlamingen nog op één oor liggen, glibberen er op zaterdagochtend om half acht ‘s ochtends aardig wat auto’s over de gladde polderwegen. Het eindpunt is natuurgebied Hooge Platen. Ingepakt in dikke winterjassen verzamelen tien vogeltellers zich onderaan de dijk bij het gemaal van Nummer Een.

Bijzondere gasten

Een groep vrijwilligers van natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje neemt deel aan de internationale ganzentelling. ,,Dat doen we al bijna vijftig jaar", zegt Eric Marteijn. De ganzen zijn in oktober aangekomen en vertrekken weer rond eind maart, begin april. Het zijn bijzondere gasten, sommige ganzen komen helemaal vanuit Spitsbergen of Siberië. Hele families ondernemen de reis. ,,Een ganzenkoppel is ook levenslang bij elkaar. Het is indrukwekkend, als je het hele verhaal kent.”