Drie heren volgen dames op in schepencollege van Knokke-Heist

Natuurijs weg, leve het kunstijs van de schaats­baan in Sluis

Jassen, mutsen of sjaals zijn echt niet nodig op de overdekte XL-schaatsbaan op de Grote Markt in Sluis. Vooral de jeugd vermaakt zich bijzonder goed met zo hard mogelijk rondjes rijden of spelletjes verzinnen. Deze week is de baan er vooral voor de scholen.

19 december