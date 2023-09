Driewielfietser zwaar gewond door ongeval in Cadzand, weg afgesloten

Bijzonder kwaliteits­ijs van Ice Art uit Breskens

De zomer en het eten van een ijsje zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want wat is er fijner dan een ijsje op een warme dag, als hoogtepunt van het vakantiegevoel zomaar of als toetje na de maaltijd? Zelfs in de regen is een ijsje een traktatie. In Zeeland zitten verschillende en bijzondere ijswinkels en zelfs een heus ijsmuseum. De komende weken gaan we op zoek naar de lekkerste, ijskoude verhalen en adressen.