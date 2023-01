Eeklo gaat op zoek naar attractie voor volgende kerstperiode: “Rolschaatsbaan of ecolologische schaatspiste zijn mogelijk”

Oostende/Middelkerke Amerikaan­se zeearend gespot aan Belgische kust: “Wellicht is hij ontsnapt bij een valkenier”

De kust heeft er een opvallende attractie bij: een Amerikaanse zeearend heeft zich (tijdelijk?) gevestigd in de buurt van de West-Vlaamse polders. Het dier werd al gespot aan het stadsrandbos van Oostende en dook donderdag ook op in Leffinge (Middelkerke). En dat levert indrukwekkende plaatjes op. Maar hoe uitzonderlijk is het om zo’n dier bij ons te zien? En moeten we schrik hebben dat deze prachtige vogel straks ons pluimvee binnenschrokt? Wij vroegen het aan Niels Luyten, woordvoerder van Vogelbescherming Vlaanderen.

6 januari