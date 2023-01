Eeklo klinkt zaterdag op het nieuwe jaar: “Bij regenweer kunnen we naar binnen verhuizen”

Normaal wordt de receptie gehouden voor het stadhuis, maar omdat dat nu in de stellingen staat, verhuist de nieuwjaarsreceptie naar het voorplein van het Sportpark in de Burgemeester Pussemierstraat. Van 18 tot 20 uur is iedereen welkom. Je krijgt een drankje en een snack, en kan nadien ook catering bijkopen. “Normaal gezien organiseren we de receptie buiten op het voorplein”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Maar bij regenweer kunnen we desnoods ook naar binnen verhuizen. We hebben de evenementenhal vrijgemaakt als eventuele noodlocatie voor onze receptie. Geen reden om niet te komen, dus. Een ideaal moment om alle stadsgenoten een gelukkig nieuwjaar te wensen.”