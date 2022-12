Eeklo wil meer parkeergeld innen, en gaat parkeerboetes verhogen

Wie vandaag geen parkeerticket neemt en betrapt wordt, betaalt 25 euro boete. De stad bekijkt of dat hoger kan, eventueel naar 35 euro. Eeklo wil de inkomsten van de parkeergelden weer opdrijven, maar wil het parkeertarief niet verhogen. “We hebben een pak minder parkeerinkomsten”, zegt schepen Marc Windey (SMS). “Dat komt enerzijds omdat we van het gratis kwartiertje een gratis half uur gemaakt hebben. En omdat we straten omgevormd hebben van betalend parkeren naar de blauwe schijf. We kijken nu of de parkeerboetes van 25 euro verhoogd zouden kunnen worden. Naar 35 euro is inderdaad een voorstel dat op tafel ligt. Maar dat is nog niet definitief.”