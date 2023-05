Eervolle opdracht voor Zeeuwse rozenkweker: 2500 biologische rozen voor 110 jaar oud rosarium Vredespaleis

Eerste Klasse Seizoen van Terneuzen­se Boys op alle fronten geslaagd: ‘Doel was directe degradatie ontlopen’

Terneuzense Boys verzekerde zich zaterdag van lijfsbehoud in de eerste klasse. De ploeg van trainer Kevin Hollander had aan een 1-1-gelijkspel tegen Spartaan ’20 voldoende. Daarmee is het seizoen op alle fronten geslaagd voor de Zeeuws-Vlamingen. ,,We deden zelfs nog mee voor de periodetitel.’’